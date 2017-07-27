Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон поблагодарил свою австралийскую коллегу Джули Бишоп за легинсы, подаренные ему для бега.

Джонсон заявил, что стал регулярно бегать в ботанических садах Сиднея во время визита в Австралию, пишет Sky News.

Политик поблагодарил министра иностранных дел страны Джули Бишоп за «очень красивую пару компрессионных легинсов». По словам Джонсона, такие же носит австралийский актер Хью Джекман.

Напомним, в начале июля Борис Джонсон признался, что хотел бы вести свой Twitter в таком же свободном стиле, какой использует президент США Дональд Трамп. По мнению министра иностранных дел Великобритании, своим подходом к соцсетям Трамп сумел захватить воображение людей во всем мире.

Полиция Великобритании запретила в ноябре прошлого года главе внешнеполитического ведомства ездить на работу на велосипеде, опасаясь, что Джонсон может стать мишенью террористов, напоминает RT.