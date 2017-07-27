Глава МИД Австалии подарила Борису Джонсону компрессионные легинсы
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон поблагодарил свою австралийскую коллегу Джули Бишоп за легинсы, подаренные ему для бега.
Джонсон заявил, что стал регулярно бегать в ботанических садах Сиднея во время визита в Австралию, пишет Sky News.
Политик поблагодарил министра иностранных дел страны Джули Бишоп за «очень красивую пару компрессионных легинсов». По словам Джонсона, такие же носит австралийский актер Хью Джекман.
Напомним, в начале июля Борис Джонсон признался, что хотел бы вести свой Twitter в таком же свободном стиле, какой использует президент США Дональд Трамп. По мнению министра иностранных дел Великобритании, своим подходом к соцсетям Трамп сумел захватить воображение людей во всем мире.
Полиция Великобритании запретила в ноябре прошлого года главе внешнеполитического ведомства ездить на работу на велосипеде, опасаясь, что Джонсон может стать мишенью террористов, напоминает RT.