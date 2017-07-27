Прокуратура возобновила расследование уголовного дела в отношении экс-мэра Ярославля Виктора Волончунаса о ДТП, в котором погиб человек. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.

«Прокуратура отменила постановление о прекращении уголовного дела по факту ДТП с участием эс-мэра Ярославля Волончунаса, материалы направлены в следственные органы», — сказал собеседник агентства.

При этом в прокуратуре Ярославской области данную информацию не подтвердили, но и не опровергли.

ДТП с участием машины тогда еще мэра Ярославля произошло 10 декабря 2008 года. Волончунас, управляя автомобилем Nissan Pathfinder, сбил нетрезвого 56-летнего мужчину. Пешеход от полученных травм скончался. Сам мэр в ДТП не пострадал, однако позже у него произошел сердечный приступ, после чего он был госпитализирован.

По факту ДТП было возбуждено дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Волончунас по делу проходил свидетелем. В январе 2009 года расследование было прекращено за отсутствием доказательной базы.