Неизвестные изрисовали свастикой и исписали мусульманскими надписями забор Боровецкой церкви и ограждение Боровецкого родника в городе Набережные Челны Республики Татарстан.

Как сообщает ProKazan.ru со ссылкой на источник, свастика и надписи, выполненные краской синего и черного цветов, были обнаружены на религиозном сооружении накануне утром.

К настоящему времени надписи закрасили. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ «Вандализм». Следователи проводят расследование, выясняются все обстоятельства произошедшего.