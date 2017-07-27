На Нижне-Бурейской ГЭС завершается программа «Бурейский компромисс» по переселению животных и птиц из зоны затопления в безопасные места. Ранее был создан первый в Амурской области природный парк Бурейский площадью 132 тыс. га, где установлены особые подкормочные комплексы.

Для сохранения редкого вида птиц — утки-мандаринки — впервые в России амурские орнитологи применили технологию размещения в природных условиях дуплянок, похожих на естественные дупла. Об этом пишет ИА «Амур.инфо». В нижнем бьефе Нижне-Бурейской ГЭС установлено пять искусственных опор для дальневосточного аиста — особо охраняемого вида птиц. Проведена операция «Мазай» — специалисты патрулировали затапливаемые территории, находя животных, нуждающихся в эвакуации.

В зоне затопления Нижне-Бурейской ГЭС также находились редкие растения. В августе территории будут покрыты водой. Чтобы спасти ценные виды, специалисты осуществили пересадку. Речь идет о занесенных в Красную книгу траутфеттерии, папоротнике, селезеночнике и многоряднике. За три года спасено около 300 растений. С запуском третьего и четвертого агрегатов после ремонта на ГЭС некоторые исследуемые территории полностью уйдут под воду.