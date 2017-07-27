В качестве вероятных причин взрыва в доме в Киеве рассматриваются газовый баллон и взрывчатка. Об этом сообщила пресс-служба компании «Киевгаз».

«Предварительно сообщаем, что наиболее вероятной является одна из следующих версий: предметом взрыва мог стать посторонний газовый баллон или взрывчатка; жительница квартиры могла совершить самоубийство», — сказано в сообщении компании на странице в соцсети Facebоok.

Ранее в управлении госслужбы по ЧС в Киеве заявили, что в результате ЧП одна женщина пострадала, 20 человек были эвакуированы. В квартире, где произошел взрыв, погибла одна женщина. После осмотра газового оборудования версии неисправности газовой плиты и утечки газа были исключены.