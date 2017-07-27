Уволенный офисный работник зарезал троих бывших коллег в Центральном Китае. Еще четыре человека получили ранения. Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел в китайском городе Ухань. 40-летний Вонг Сян напал на коллег, после того как узнал о своем увольнении. В результате три человека погибли, еще четверо получили ранения, сообщает телеканал «360».

Прибывшие на место ЧП правоохранители применили к пытавшемуся скрыться Сяну оружие. О его состоянии не сообщается.