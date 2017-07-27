Житель Санкт-Петербурга открыл стрельбу из пневматического пистолета в ходе ссоры со своим оппонентом. В результате стрельбы пострадавшего доставили в медучреждение с тяжелыми травмами.

Как сообщает ИА «Невские новости», инцидент произошел накануне ночью во Фрунзенском районе Петербурга недалеко от дома № 89 на Будапештской улице. Отмечается, что в определенный момент конфликта 24-летний петербуржец решил убедить 22-летнего уроженца Грузии в его неправоте при помощи пистолета. В ходе конфликта житель Петербурга произвел выстрел в лицо молодого человека. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали. Медики диагностировали у него огнестрельное ранение правой глазной орбиты, разрушение глазного яблока и ранение верхнего века.

Полицейским удалось задержать стрелка. При себе у него имелся травматический пистолет марки Grand Power с лицензией.

По факту произошедшего следственные органы проводят проверку. Выясняются все обстоятельства случившегося.