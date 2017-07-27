Два ребенка попали под колеса легкового автомобиля в Тамбове. В результате ДТП травмы получили 11-летняя девочка и 12-летний мальчик. Они госпитализированы.

По предварительным данным, дети были сбиты автомобилем ВАЗ-21112, за рулем которого находился 63-летний мужчина. О том, был ли он трезв в момент аварии, не сообщается.

ДТП произошло в тот момент, когда дети переходили дорогу в зоне видимости пешеходного перехода, отмечает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Специалисты проводят экспертизу по результатам ДТП. В частности, устанавливается скорость, с которой двигалась машина.