Синоптики назвали 27 июля самым теплым днем с начала года. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на столичное Метеобюро.

Как сказал собеседник агентства, воздух прогрелся до 28,7 градуса, что бьет рекорд вчерашнего дня — 27,9 градуса. Однако вместе с высокой температурой увеличивается и уровень загрязненности воздуха — в жаркую погоду воздух плохо очищается.

Однако уже в субботу москвичей ждут грозовые ливни, порывистый ветер и град. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«В пятницу будет жарко, до 31 градуса тепла, и утром в субботу также будет жарко. Однако во второй половине дня 29 июля через Московскую область пройдет циклон, с запада на восток. Ожидаются значительные и интенсивные осадки, грозы и град, усиление ветра до 15–20 м/с», — сказал Вильфанд.

В августе ожидается жаркая погода с температурой 25–30 градусов.