Российская компания «Формула роста» планирует войти в территорию опережающего развития (ТОР) «Амуро-Хинганская» (ЕАО) с проектом комплекса по выращиванию и переработке женьшеня. Старт строительства намечен на первую половину 2018 года. Инвестиции составят 1,3 млрд рублей. В проекте будет участвовать китайская компания «Байминь женьшень».

Теплицы расположатся у села Димитрово Биробиджанского района. Это зона естественного ареала дикорастущего женьшеня, сообщает ИА ЕАОMedia. Проектная мощность комплекса, на которую планируется выйти уже к 2023 году, достигает 200 т «корня жизни» в год. Китайские компании заинтересованы в покупке женьшеня из Еврейской автономной области.

ТОР — это часть территории России, на которой действует особый правовой режим для ведения бизнеса. ТОР создается в рамках субъекта РФ, а среди поблажек для предпринимателей — льготные налоговые условия, упрощенные административные процедуры и пр.