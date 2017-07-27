Женщина и двое детей погибли в аварии на пересечении двух автодорог Родино–Камышенка–Завьялово и Алейск – Родино – Кулунда – граница Республики Казахстан утром 27 июля. Еще четыре человека получили травмы разной степени тяжести.

По предварительной информации, при выезде с второстепенной дороги водитель автомобиля Toyota не уступил дорогу Nissan, которым управлял 28-летний мужчина. Как сообщает altapress.ru, в результате аварии, находящиеся в автомобиле Toyota, женщина и двое детей погибли.

Пассажиры Nissan, две женщины 25 и 28 лет, а также пятилетний мальчик и водитель, получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства трагедии. Движение автомобильного транспорта на месте ДТП регулируется.