Продажи грузовиков «КамАЗ» за шесть месяцев 2017 года выросли на 20%.

С начала года дилеры продали почти 13 тыс. грузовых автомобилей этой марки на сумму 61,9 млрд рублей, передает «360».

Кроме того, более 2,1 тыс. «КамАЗов» были экспортированы.

Отмечается, что доля этого автопроизводителя на рынке составила 51%, а выручка в первом полугодии выросла на 31% по сравнению с первым полугодием прошлого года.

Помимо этого компания испытала и подготовила на экспорт грузовики КамАЗ-6520 и КамАЗ-65 111 с двигателями стандарта Евро-6. Грузовик КамАЗ-54 909 снабдили гидроприводом колес.