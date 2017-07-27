Московский зоопарк получил право проводить церемонии бракосочетания на своей территории. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Пока не сообщается, в каком именно помещении будут регистрировать браки в столичном зоопарке.

В список мест, где разрешено теперь проводить торжественную церемонию, вошли также Государственный музей имени Пушкина, Музей Москвы, усадьба Кусково, Московский музей-усадьба «Останкино», Московская государственная картинная галерея Ильи Глазунова, Центральный музей Великой Отечественной войны, музей керамики и др.

Перечень объектов культурного наследия и учреждений культуры, на территории которых разрешено регистрировать брак, появился в 2006 году. С тех пор список постоянно пополнятся.

В дни празднования 870-летия Москвы в городе намерены пожениться 1,5 тыс. пар, сообщает телеканал «360».

Напомним, 23 июня в Госдуму внесли законопроект, направленный на упрощение подачи заявления о регистрации брака в электронном виде.