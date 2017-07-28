День Крещения Руси — для меня личный праздник. И не только потому, что в этом день мои именины, а поздравления принимать всегда приятно. Я родился и вырос в Казахстане, мой родной язык — русский, а родители мои в свое время приехали «на целину» из небольшой украинской деревни в Винницкой области. А потом мы с сестрой каждое лето ездили в эту деревню к бабушке через Киев. Любимый и родной. С таинственной Лаврой, дивными каштанами, не менее дивным киевским тортом и задорно-лиричным «Нэсэ Галя воду»… Поэтому украинский тоже мой родной язык.

Таких, как я, — миллионы. Мы — дети братских народов. Или даже одного народа, как считают многие. И День Крещения Руси — это день нашего общего рождения — в истории, в вере, в мировоззрении, в культуре. Мы соединены этим — общим прошлым, общими радостями и горестями. Да, сегодня мы разделены границами, конфликтами, человеческими страстями и ложью.

Ничего страшного в границах на карте нет. Много хуже, когда пунктиры границ проходят по человеческим сердцам. Когда мы невольно начинаем входить в логику противостояния, когда ассоциируем какие-то политические реалии и стоящих за ними людей с целыми народами. А ведь все это не сегодня-завтра изменится — и это единственно точный политологический прогноз. И придет время собирать камни, даже если сейчас кажется, что это невозможно.

Когда мы говорим, что вышли из единой днепровской крещальной купели — это не пустая дежурная фраза. Это признание. Признание, которое дает нам право считать себя наследниками князя Владимира. И обязанность быть любящими друг друга братьями.

Год назад в это время Всеукраинский крестный ход мира, любви и молитвы за Украину собрал около 100 тыс. человек. Но на самом деле в этом участвовали и миллионы тех, кто молился за крестоходцев, — в России, Белоруссии, Молдавии и других странах. Все, кому небезразлично, что происходит на земле, где наши предки приняли христианство. Невозможно не молиться, как это по благословению патриарха Кирилла сегодня на каждой литургии делает вся Церковь, за то, чтобы наступил мир на Украине.

История не позволяет забыть о тех днях, когда пространство исторической Руси взрывала братоубийственная ненависть, раздробленность, борьба за власть и влияние. Но эти нестроения всегда сменялись движением к братству. В первую очередь потому, что людей объединяла вера, дававшая силы прощать друг друга. Не надо думать, что обиды проходят сами собой. Примирение — трудный путь, который надо пройти каждому человеку, а не только тем, кто отвечает за межгосударственные отношения.

…Фильм «В бой идут одни старики» заканчивается пронзительным эпизодом: сидя возле могилы погибших летчиц, механик Макарыч и Маэстро говорят о том, что после войны оставшиеся в живых вернутся сюда, позовут лучший симфонический оркестр и пройдут по этим местам. И грянут «Смуглянку». В год 70-летия Победы украинский телеканал «Интер» выпустил замечательный ролик — анонс концерта ко Дню Победы: после финальных кадров любимого фильма мы видим, как по полю идут артисты симфонического оркестра, располагаются рядом с обелиском… И звучит «Смуглянка»!

Сегодня на Украине еще можно посмотреть по телевизору «В бой идут одни старики», но уже нельзя безнаказанно выйти на улицу в пилотке с военной символикой времен войны. А в нашем, российском медийном пространстве Киев — мать городов русских — нередко звучит исключительно в контексте современной политики. Но не дай Бог забыть за этими страстями, что такое в духовном плане Киев для всех нас…

Каждый из нас может внести свою лепту в примирение братского украинского народа, в сохранение добрых отношений между нашими народами. Для религиозных лидеров — это молитва и действенная помощь, как она была оказана патриархом в освобождении пленного в декабре прошлого года. Для журналиста — поиск угла зрения и освещения событий, который не усугубит ненависть, но уменьшит ее. К сожалению, этого мало в наших СМИ. Можно, конечно, начать кивать: «А вот, смотрите, как у них…» Не нужно. Ненависть не преодолевается ненавистью, и злоба не искореняет злобу. Давайте искать то, что служит миру. Пусть этим будут наполнены репортажи, документальные и художественные фильмы… Каждый из нас может что-то делать, хотя бы заменить слово ненависти в своем лексиконе на слово любви и сострадания. И тогда мир придет и в наши сердца, и в наши дома…

Автор — глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Русской православной церкви, профессор МГИМО

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