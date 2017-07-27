Суд Брянска вынес решение по делу ювелира, который уклонился от уплаты таможенных платежей при провозе драгоценностей. Он оштрафован на 400 тыс. рублей.

Как установило следствие, в марте 2016 года гражданин Украины, пассажир поезда Киев–Москва, попытался провезти через таможенную границу 22 ювелирных изделия и 65 бриллиантов на общую сумму 22,6 млн рублей.

При этом ювелир не заполнил таможенную декларацию и, таким образом, уклонился от уплаты пошлин на сумму 7,5 млн рублей.

Дело было заведено по статье «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физлица, совершенное в особо крупном размере».

Все ювелирные изделия у обвиняемого были изъяты. Их вернут, когда штраф будет оплачен, передает NASHBRYANSK.RU.