Компания «ВТБ Проект» — дочерняя структура банка ВТБ — приобрела 100% акций кинотелевизионной студии «Главкино». Об этом сообщается на портале госзакупок.

«ВТБ увеличивает свою долю в «Главкино» и намерен участвовать в дальнейшем развитии кинотелекомплекса», — прокомментировали покупку акций «Главкино» в пресс-службе ВТБ агентству ТАСС.

Согласно документам, размещенным на портале госзакупок, покупка акций состоялась в ходе пяти сделок на сумму 100 тыс. рублей каждая. То есть общая стоимость акций студии составила 500 тыс. рублей.

Свои доли в «Главкино» «ВТБ Проекту» продали инвестор Виталий Головачев (50,001%, номинальная стоимость доли — более 20 млн рублей), благотворительный детский фонд «Виктория» (16,666%, номинальная стоимость доли — более 6,6 млн рублей), гендиректор Первого канала Константин Эрнст (16,666%, номинальная стоимость доли — более 6,6 млн рублей), режиссер Федор Бондарчук (11,667%, номинальная стоимость доли — более 4,6 млн рублей) и кинопродюсер Илья Бачурин (5%, номинальная стоимость доли — 2 млн рублей).