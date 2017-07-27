Проект федеральной трассы «Таврида» скорректировали из-за строительства мемориального комплекса «Мемориал Ров» на 10-м км трассы Симферополь–Феодосия в районе села Трудового. Об этом сообщил руководитель рабочей группы по созданию мемориала Ян Эпштейн.

«Сегодня этот вопрос решен. Есть определенные корректировки. Проектом трассы «Таврида» предусмотрено, что дорога отступает от мемориального комплекса, будет создана стоянка для автобусов», — приводит слова Эпштейна ИА «Крыминформ».

Эпштейн уточнил, что помимо парковой зоны и музейного комплекса в районе будущего мемориала будут созданы четыре парковки и переход.

Напомним, федеральная трасса «Таврида» строится по федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя до 2020 года. Она станет своеобразной связующей нитью возводимого моста через Керченский пролив и Крымский полуостров с материковой Россией. Протяженность четырехполосной трассы, которая пройдет по территории Крыма, составит 237,5 км, общая протяженность с севастопольским участком составит 277,5 км. Окончить строительство дороги планируется к 2020 году, однако движение по некоторым ее участкам будет открыто в 2018 году.