«Лебединому озеру» исполнилось 140 лет. Юбилей знаменитого балета отметили открытием выставки в музее имени его автора — «П.И. Чайковский и Москва» (филиал Музея музыкальной культуры им. М.И. Глинки). В мансарде старинного здания кураторы собрали предметы, призванные рассказать историю шедевра от момента его создания.

Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Марина Чашина

Среди экспонатов — автограф партитуры Чайковского, опубликованное в 1890-е годы авторское переложение для фортепиано, фотографии первых исполнителей, московские афиши балета.

— Сегодня мы воспринимаем Чайковского и его балет как национальную и мировую классику, абсолют, — рассказал директор театрального музея имени Бахрушина Дмитрий Родионов. — Но 140 лет назад эта музыка была встречена неодобрительным гулом критиков, которые не оставили камня на камне. Из-за этого Чайковский очень переживал. Критики тогда не заметили грандиозности происходящего — рождения национального русского балета. Потому что именно с «Лебединого озера» наш балет получил музыкальный фундамент, который стал основой для постановок XIX и XX веков.

Свои версии хореографии вслед за Вацлавом Рейзингером, первым постановщиком, представили другие балетмейстеры. Мариус Петипа и Лев Иванов заменили трагический финал на счастливый, Александр Горский разделил партии Одетты и Одиллии между двумя исполнительницами. В редакции Юрия Григоровича чародей Ротбарт стал одним из главных персонажей.

Проследить сценическую судьбу «Лебединого озера» позволяют фотографии балетных сцен, эскизы костюмов и декораций художников Ламбина, Бочарова, Козачинского, Самохвалова, Вирсаладзе.

Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Марина Чашина

— Я не знаю ни одних гастролей Большого театра, которые бы обошлись без «Лебединого озера», — поделилась с «Известиями» заведующая музеем Большого театра Лидия Харина. — А когда меня спрашивают, почему именно этот балет показывали в трагические моменты жизни нашей страны, я отвечаю: потому что музыка Чайковского трагическая — человек стремится к счастью, а оно от него ускользает.

На выставке представлены вещи выдающихся исполнителей балета: пачки Майи Плисецкой-Одиллии и Анны Павловой-Одетты, пуанты Ольги Лепешинской, саквояж Марины Семеновой, костюм Зигфрида, специально созданный для Михаила Барышникова.