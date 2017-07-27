В Южно-Сахалинске нашли двух мальчиков пяти и шести лет, которые ушли во время прогулки из детского сада. Дети сами явились на работу к маме одного из них. Полиция начала проверку деятельности сотрудников учреждения на предмет халатности при исполнении должностных обязанностей.

Как сообщает ИА SakhalinMedia, о побеге малышей руководство детсада сразу сообщило в департамент образования города, родителям и сотрудникам оперативных служб. Воспитатель уже получил выговор, в отношении заведующей проводится служебная проверка.