В московском метрополитене готовы организовать раздачу пассажирам бутилированной воды, в случае превышения температурной нормы в +28 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе метро.

«В случае превышения установленной температурной нормы на отдельных станциях метрополитен готов организовать раздачу пассажирам бутилированной воды. Температура должна не только подняться выше нормы в +28 градусов, но и продержаться на таком уровне как минимум в течение 1,5 часа», — рассказал представитель пресс-службы.

При этом отмечается, что московский метрополитен принимает все необходимые меры для обеспечения оптимальной комфортной температуры на всех 206 станциях.

«На сегодняшний день вентиляционная система Московского метрополитена функционирует в усиленном режиме. В поздние часы количество работающих вентиляторов увеличивают для подачи прохладного воздуха, а днем количество включенных вентиляторов уменьшается», — говорится в сообщении.

Кроме того, на 117 наиболее жарких станциях осуществляется круглосуточное проветривание.

Для контроля температуры в вестибюлях и на платформах установлены специальные датчики. В вагонах, оборудованных системами климат-контроля, температура поддерживается на уровне +20...+24 градуса.