Более $600 млн выделили США на подготовку ВС и материально-техническую помощь украинским военным.

Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«С начала 2014 года американской стороной передано материально-технической помощи и потрачено на подготовку ВС Украины более $600 млн», — цитирует сообщение «РИА Новости».

При этом американская сторона подготовила семь батальонов вооруженных сил Украины и заверяет Киев в дальнейшей поддержке.

Ранее США официально заявляли, что оказывают помощь Украине оборудованием и обмундированием, но не поставками оружием.