США за 3 года потратили более $600 млн на помощь украинским военным
Более $600 млн выделили США на подготовку ВС и материально-техническую помощь украинским военным.
Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
«С начала 2014 года американской стороной передано материально-технической помощи и потрачено на подготовку ВС Украины более $600 млн», — цитирует сообщение «РИА Новости».
При этом американская сторона подготовила семь батальонов вооруженных сил Украины и заверяет Киев в дальнейшей поддержке.
Ранее США официально заявляли, что оказывают помощь Украине оборудованием и обмундированием, но не поставками оружием.