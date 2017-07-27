В России женщинам платят меньше, чем мужчинам на той же должности. Об этом заявила глава комиссии Общественной палаты по социальной политике и трудовым отношениям Наталья Починок.

«Порядка 30%, если женщина и мужчина на той же должности находятся, среднее значение между заработной платой», — приводит слова Починок агентство ТАСС.

Заявление было сделано на заседании круглого стола, посвященного проблеме дискриминации в трудовых отношениях. Как отметила Починок, «женщины это воспринимают нормально» и являются более привлекательными работниками «при условии, что у нее взрослые дети».

Также на заседании было заявлено, что девушки подвергаются дискриминации при приеме на работу в связи с возможной беременностью.