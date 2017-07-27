Правоохранители проверяют сообщение о минировании железнодорожного вокзала в Киеве.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу киевского управления Национальной полиции Украины.

В ведомстве рассказали, что звонок о заложенном в здании вокзала взрывном устройстве поступил в Соломенское управление полиции в 13.46.

На место выехала полиция и взрывотехники. Саперы проводят поверку всех помещений вокзала и прилегающей территории.