Свыше 600 санитарных нарушений выявили в работе 508 оздоровительных учреждений в Тульской области, где в ходе летней кампании в 2017 году отдохнуло свыше 41 тыс. детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

По данным ведомства, основные нарушения связаны с некачественной организацией питания и содержанием помещений, несоблюдением санитарно-эпидемиологического режима, личной гигиены персонала. Нарушений в ассортименте продовольственного сырья и продуктов питания, несоответствия фактического рациона примерному меню не было выявлено.

В ходе плановых и внеплановых проверок специалисты установили нарушения санитарных правил и нормативов. По выявленным нарушениям в отношении ответственных лиц возбуждено 631 дело об административных правонарушениях, сообщает ИА «Тульские новости».