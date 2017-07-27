Глава Минприроды России Сергей Донской заявил, что Россия практически выполнила Парижские соглашения по климату в части сокращения выбросов парниковых газов, сообщает в четверг, 27 июля, пресс-служба ведомства.

«Уже сегодня Россия демонстрирует, что даже без учета поглощающей способности российских экосистем добровольный вклад по сокращению выбросов парниковых газов в рамках Парижского соглашения практически выполнен», — цитируют Донского в пресс-релизе.

Также министр добавил, что если считать влияние лесного и земельного фондов, то добровольные обязательства даже перевыполнены.

В ведомстве отметили, что по сравнению с 1990 годом объем выбросов парниковых газов снизился на 45,8%.