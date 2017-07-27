Сотрудники правоохранительных органов ХМАО — Югры проводят проверку по факту стрельбы в центре Нижневартовска. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Отмечается, что на данный момент принимаются необходимые меры по задержанию стрелявших. Количество пострадавших уточняется.

По сообщениям местных СМИ, перестрелка произошла около торгового центра «Городок». Очевидцы утверждают, что в результате инцидента были ранены как минимум три человека.