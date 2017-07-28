Есть в России регионы, которые по ряду причин, где-то объективных, а где и субъективных, не смогли использовать свои уникальные возможности, которые предоставила им история и география. Области, граничащие со столичным конгломератом, — яркий тому пример. В советское время большинство из них работали преимущественно на оборонку и войти, например, в Золотое кольцо России шансов у них не было.

Однако мир изменился, и сегодня нельзя уже не использовать исторические преимущества. Да, в соседних со столицей регионах нет залежей нефти и газа, да, отечественная промышленность оказалась в постсоветское время в крайне сложном положении. Всё это так. Но система хозяйственных связей постепенно переформатируется. Географическая близость к столице обеспечивает логистические и инфраструктурные преференции, предоставляет доступ к самому крупному и динамично развивающемуся рынку сбыта сельхозпродукции. К тому же у этих регионов с их богатыми историческими и культурными традициями туристический потенциал на самом деле колоссальный. В Тверской, Калужской, Рязанской областях заброшенные и полузабытые городки и деревни могут стать Меккой для российских и иностранных туристов.

Хрестоматийным уже примером рационального подхода к использованию своих возможностей стала Калужская область. Появилось даже выражение «калужское экономическое чудо», когда регион, который в середине нулевых считался дотационным, в начале 2010-х демонстрировал темпы экономического роста, сопоставимые разве что с восточноазиатскими государствами-драконами. Мне выпала честь быть участником этих событий, получить колоссальный опыт, который теперь можно использовать в Рязанской области. Разумеется, прямых аналогий быть не может. Общая экономическая ситуация в стране и мире изменилась, и на те преференции, которые были предоставлены тогда Калуге, в настоящее время никто из регионов ЦФО претендовать не сможет.

Однако есть системные вещи, которые будут работать в любых условиях. В чем секрет успеха? Прекрасный писатель и талантливый бизнесмен Элберт Хаббард заметил как-то, что реализовать крупный и важный проект можно только в том случае, если у тебя есть ясный план, который будет воплощен в жизнь за ограниченный отрезок времени.

Таким планом для нас должна стать Стратегия развития Рязанской области до 2030 года. Проект — новый, масштабный, аналога которому прежде в регионе не было. Работа над документом завершена, его разрабатывали специалисты очень высокого уровня, и на этой неделе он был представлен на суд общества.

Про время говорить не буду — оно действительно ограниченно: перспективы и цели нужно видеть заранее, для того чтобы понимать, как их достичь с наименьшими потерями и с максимальным эффектом. Основная цель Стратегии — сформировать в Рязанской области новую модель долгосрочного развития, направленную на повышение качества жизни людей, и вывести регион на лидирующие позиции. К этому есть все предпосылки: развитая промышленность, крепкое сельское хозяйство, социальная сфера, уникальное историческое наследие, а главное, люди, которые умеют и хотят работать.

С чего начинать? Рецепт прост и сложен одновременно: будут у людей работа и достойная зарплата — будет и все остальное. А значит, нам нужны инвестиции, дополнительные, высокотехнологичные рабочие места, модернизация действующих производств, открытие новых предприятий, где найдет применение своим силам и знаниям рязанская молодежь. Необходимо перестроить работу под современные форматы взаимодействия с инвесторами, привлекать инвесторов на системной основе. Сейчас главное — найти площадки, наиболее удобные для желающих вложить капитал. К сожалению, муниципальной и региональной земли для этого вокруг Рязани (а именно Рязанской агломерацией в первую очередь интересуются инвесторы) практически нет, вся она в частных руках. Поэтому одним из первых моих поручений стало создание фонда для выкупа земель как для дальнейшего развития областного центра, так и для формирования индустриальных кластеров. Мы заинтересованы в притоке отечественных и зарубежных инвестиций. Для нас важны и крупные производители, и малые предприятия. Каждый может быть носителем новых технологий, новой культуры производства, те и другие создают дополнительные рабочие места, платят налоги. Наша задача-минимум: в ближайшие три года утроить объемы инвестиций.

Этого можно добиться только за счет понятных для всех правил игры. Мы максимально упрощаем процедуры ведения бизнеса, в том числе сокращаем сроки выдачи разрешений на подключение к сетям, регистрации прав на земельные участки, объекты недвижимости. Мы стремимся наладить взаимодействие с предпринимателями и общественными объединениями.

Для меня, например, очень важен конструктивный диалог с региональным отделением ОНФ, другими общественными организациями при решении актуальных для людей вопросов. Активисты берутся за самые проблемные точки, при этом не просто указывают на них, а предлагают инициативы по исправлению недостатков, сами в этих инициативах участвуют.

По моему глубокому убеждению, только партнерский, максимально открытый диалог с обществом позволяет добиваться реальных результатов. Систему приоритетов мы определяем вместе со специалистами различных отраслей экономики и социальной сферы, проводим с ними регулярные встречи, что позволяет учесть интересы представителей всех групп населения, сформировать согласованную большинством позицию.

Очень важно, что все понимают: преодоление существующих проблем — это не прорыв, что называется, на ура, не семимильный прыжок к условному светлому будущему. Новое качество жизни достигается ежедневной, системной, методичной работой. Если хотите, здесь включается теория малых добрых дел, которые нужно делать сообща. Общественность уже отлично зарекомендовала себя в работе по контролю за ремонтом дорог, капитальным ремонтом жилых домов.

Если говорить о создании комфортной городской среды, мы хотим, чтобы регион стал привлекательным и для горожан, и для туристов. Красивым, необычным — в хорошем смысле этого слова. Городская среда как раз для этого и создается. Но власти одной это не под силу. Люди лучше знают, что именно необходимо на той или иной территории, и общественные проекты всегда получат нашу поддержку. Вот недавно творческая молодежь — студенты рязанского Политеха — представила современное видение перспектив развития зеленых зон областного центра. Инициатива интересная и, безусловно, заслуживающая нашего внимания. Я предложил создать в регионе бюро, чтобы после окончания вуза будущие специалисты остались работать в Рязанской области.

Настоящий клондайк для нашего региона — это туристическая отрасль. Знаменитые земляки, масса достопримечательностей, невероятной красоты пейзажи, необыкновенная природа Мещеры, ее обитатели, в том числе и реликтовые, — все это достояние Рязанской области, ее капитал, который нужно разумно использовать.

К примеру, водный туризм. Это направление всегда рассматривалось как доходная отрасль. Но при этом считалось «отложенным проектом»: река Ока, которая делит область пополам, местами обмелела, причалы пришли в негодность, и из туристических маршрутов регион был исключен. Сейчас за счет введения в строй гидроузла Кузьминск главная водная артерия области обрела новую силу, навигация, которая раньше заканчивалась в июле, проходит в обычном для российских рек режиме. В Рязани мы поставили новую пристань. И теперь туристические теплоходы не проходят мимо областного центра — к нам постоянно приезжают гости, знакомятся с городом и его достопримечательностями. А следовательно, пополняется бюджет, появляются новые рабочие места, возможности для самореализации рязанцев не за пределами региона, а на малой родине.

Реализовав новую стратегию развития, мы рассчитываем создать прецедент, новую историю успеха, которая затем может повториться в других регионах центральной России.

Автор — врио губернатора Рязанской области

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