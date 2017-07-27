Семилетняя девочка в Иркутской области напала с ножом на 18-летнего грабителя, который пытался ограбить дом и убил ее мать. Ребенок ранил злоумышленника, но также получил травмы.

По данным следствия, женщина вернулась домой и застала там грабителя. Мужчина испугался полиции и сбежал, но спустя некоторое время вернулся с ножом. Он принялся угрожать потерпевшей, уговаривая не вызывать правоохранительные органы. В ходе угроз и ссоры мужчина нанес матери семейства несколько ударов ножом. Как сообщает ИА FlashSiberia, от полученных травм женщина скончалась на месте.

Семилетняя дочь погибшей, которая стала свидетелем трагедии, взяла кухонный нож и напала на злоумышленника, нанеся ему несколько ранений. В результате пострадала и сама девочка, ее госпитализировали. В данный момент возбуждено уголовное дело по факту убийства, подозреваемый находится в больнице, мера пресечения для него еще не избрана. Сообщается, что семья потерпевшей была полная, в ней было двое несовершеннолетних детей. Отец девочки на момент трагедии находился на работе.