Екатеринбургские следователи организовали доследственную проверку после публикации в местных СМИ информации об оказании услуг ненадлежащего качества в спа-салоне, в результате чего местной жительнице сломали позвоночник. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.

Как сообщает TagilСity.ru, во время сеанса тайского массажа массажистка слишком сильно согнула спину посетительницы, в результате чего причинила ей травму позвоночника. Вместо того чтобы обратиться к медикам, администратор и мастер салона заверили женщину, что боль в спине — это нормальная реакция организма. Женщину напоили чаем и отправили домой. Впоследствии пострадавшая обратилась в больницу, где женщине диагностировали перелом позвонка, уточняет издание «Дни.Ру».

В ближайшее время сотрудники правоохранительных органов намерены допросить представителей спа-салона и пострадавшую женщину. Им также предстоит изучить документы, на основании которых салон предоставляет свои услуги.