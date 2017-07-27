Кремль позитивно оценивает ситуацию в зонах деэскалации в Сирии
Москва констатирует позитивную динамику в районах Сирии, где созданы зоны деэскалации.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Отвечая на просьбу журналистов оценить ход выполнения соответствующих договоренностей, представитель Кремля сказал: «Позитивно, не без трудностей, но констатируется позитивная динамика там, где эти зоны уже заработали».
Песков добавил, что предстоит продолжить работу еще по двум зонам деэскалации.
«Но в целом оценка позитивная», — подчеркнул пресс-секретарь президента.
В ходе пятого раунда переговоров по Сирии в Астане в начале июля были согласованы границы зон деэскалации севернее города Хомс и в районе Восточной Гуты.
Позже Минобороны РФ сообщило о подписании соглашения по порядку функционирования зоны деэскалации «Восточная Гута» по результатам проведенных в Каире переговоров представителей ведомства и умеренной сирийской оппозиции.