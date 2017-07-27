Москва констатирует позитивную динамику в районах Сирии, где созданы зоны деэскалации.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на просьбу журналистов оценить ход выполнения соответствующих договоренностей, представитель Кремля сказал: «Позитивно, не без трудностей, но констатируется позитивная динамика там, где эти зоны уже заработали».

Песков добавил, что предстоит продолжить работу еще по двум зонам деэскалации.

«Но в целом оценка позитивная», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

В ходе пятого раунда переговоров по Сирии в Астане в начале июля были согласованы границы зон деэскалации севернее города Хомс и в районе Восточной Гуты.

Позже Минобороны РФ сообщило о подписании соглашения по порядку функционирования зоны деэскалации «Восточная Гута» по результатам проведенных в Каире переговоров представителей ведомства и умеренной сирийской оппозиции.