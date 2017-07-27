Более 18 человек погибли и еще 20 пострадали при авиаударе международной коалиции, возглавляемой США по восточной провинции Дейр-эз-Зор в Сирии. Об этом сообщило сирийское агентство SANA со ссылкой на очевидцев.

По сообщению местных жителей, удары пришлись по населенному пункту Ат-Тайба на востоке провинции. Все жертвы являются мирными жителями.

Помимо человеческих жертв авиаудар привел к разрушению домов и инфраструктуры населенного пункта.

Также выяснилось, что самолеты коалиции нанесли еще несколько ударов по деревням на севере и на востоке провинции, которые также привели к жертвам. При этом число пострадавших пока не известно.

Это не единственные случаи авиаударов коалиции США по населенным пунктам в Сирии, в ходе которых гибнет мирное население. Накануне ВВС коалиции атаковали сирийский город Ракку. Жертвами авиаудара стали 29 мирных жителей, включая, по меньшей мере, восемь детей.