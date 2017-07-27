Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что пока рано комментировать возможные новые санкции США, так как закона до сих пор нет.

«Пока нет реакции, потому что нет формализованного решения, нет закона, зачем реагировать на законопроект? Будет закон, мы будем реагировать», — заявил представитель Кремля в четверг, 27 июля.

Журналисты также поинтересовались, есть ли в Кремле надежды на то, что законопроект не пройдет дальше.

«Я не говорю ни про какие надежды», — ответил Песков.

Он также еще раз повторил, что комментировать данную ситуацию в Кремле будут лишь после окончательного согласования закона.

Ранее сообщалось, что сенаторы США уже достигли соглашения по законопроекту о санкциях против России. Голосование пройдет на этой неделе.