Во Франции произошло ДТП с участием 11 автомобилей, в том числе одного грузовика и одного тюремного фургона. Об этом сообщает агентство France-Presse.

В результате аварии пострадали 17 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Как сообщает префектура департамента Па-де-Кале, столкновение «произошло между девятью легковыми машинами, грузовиком, а также спецмашиной, перевозившей заключенных». Именно там пострадало больше всего людей — семь человек, водитель находится «в крайне тяжелом состоянии».