Тверскую улицу перекроют для автомобильного движения от Пушкинской до Триумфальной площади, на площади Тверская Застава и на 1-й Тверской-Ямской улице с 00:00 5 августа до 5:00 7 августа. Об этом сообщается в четверг на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Асфальт на этом участке уложат «ковровым» способом без спаек. Благодаря этой технологии новое покрытие будет ровным и износостойким, пишут «Дни.Ру».

В департаменте пояснили, что общая длина участка, который запланировано заасфальтировать, составляет 1,6 км, а площадь верхнего асфальтобетонного слоя — 41 тыс. кв. м, уточнили в департаменте капремонта Москвы.

«В работе будет задействовано более 450 единиц техники и 340 человек. Для устройства новой «дорожной одежды» потребуется около 8,5 тыс. т асфальтобетонной смеси», — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы департамента.

Движение будет ограничено на время проведения асфальтоукладочных работ на десяти центральных улицах и в девяти переулках в центре Москвы.

Тверскую улицу можно будет объехать по Большой Садовой и Садовой-Триумфальной улицам, Оружейному переулку, Тверскому и Страстному бульварам. Также объезд можно совершить по параллельным улицам и переулкам — Малой Дмитровке, Воротниковскому, Ермолаевскому, Сытинскому и Трехпрудному переулкам.