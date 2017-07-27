Сотрудники правоохранительных органов задержали приезжего, пытавшегося изнасиловать девушку в подъезде одного из домов в Москве. Об этом сообщили на сайте управления СК РФ по столице.

Сообщается, что 29-летний приезжий совершил в отношении незнакомой девушки насильственные действия сексуального характера, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. Однако девушка так яростно вырывалась, что мужчина не смог довести свои действия до конца и скрылся с места преступления. Прибывшие на место оперативники нашли в подъезде его паспорт, в котором не было отметки о регистрации на территории России. Подозреваемый был задержан, ему предъявлено обвинение по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Покушение на изнасилование», сообщает телеканал «360».

Решается вопрос о заключении мужчины под стражу.