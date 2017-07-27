Октябрьский районный суд приговорил бывшего полицейского из Красноярска к четырем годам колонии строгого режима за пытки, которыми он добивался признания от подозреваемых в совершении противоправных действий.

Следствие установило, что в феврале 2012 года мужчина, еще будучи сотрудником полиции, расследовал дело о краже ноутбуков со склада одного из коммерческих предприятий. Вместе с двумя своими коллегами он доставил в районное отделение полиции одного из сотрудников фирмы и воздействовал на него физически и психически, чтобы добиться показаний против другого сотрудника организации, сообщает Сибирское агентство новостей.

Мужчину, на которого указал свидетель, также доставили в отдел как подозреваемого в краже. Его избивали и пытали электрическим током. Медицинское освидетельствование зафиксировало синяки и ушибы у обоих сотрудников фирмы. Полицейских уволили сразу после инцидента, двоих из них арестовали и осудили, а 29-летний оперуполномоченный скрывался от суда в течение четырех лет. Его задержали, когда мужчина вернулся в Красноярский край.