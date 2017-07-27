Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии в Кремле интереса к теме лишения украинского гражданства бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

«Это не является предметом интереса Кремля», — сказал Песков журналистам в четверг, 27 июля.

Ранее сообщалось, что экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили был лишен гражданства Украины из-за недостоверности данных, предоставленных им при его получении.