Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать возможные сроки направления нового посла РФ в США. Об этом он заявил журналистам.

«Не могу пока ответить на этот вопрос, видите, условия меняются достаточно стремительно, могут потенциально меняться», — объяснил Песков.

При этом на вопрос о вероятности того, что новый посол не поедет вообще, пресс-секретарь ответил, что не может на него ответить — «это было бы неверно».

23 июля посол России в США Сергей Кисляк прибыл в Россию. Сообщалось, что Кисляк закончил свою миссию в Вашингтоне, до приезда нового посла его обязанности будет исполнять советник-посланник Денис Гончар.