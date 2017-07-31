С 1 января 2018 года из плановой диспансеризации граждан исключат УЗИ, общие анализы крови и мочи. Одновременно с этим произойдут изменения в проведении онкологического скрининга и консультирования пациентов. О том, какие новые методы выявления рака будут использоваться, кого станут обследовать чаще и для чего время консультации людей с лишним весом сократят с 45 до 10 минут, рассказал «Известиям» главный эксперт Минздрава РФ по профилактической медицине, руководитель Российского кардиологического научно-производственного комплекса Сергей Бойцов.

— Как изменится порядок массовых профилактических осмотров?

— С 1 января 2018 года произойдут существенные изменения, касающиеся онкологического скрининга. Сейчас взрослое население проходит диспансеризацию раз в три года. Однако есть исследования, которые должны проводиться чаще. Так, анализ кала на скрытую кровь, направленный на выявление калоректального рака, будет проводиться раз в два года людям от 50 до 75 лет. И что очень важно, мы будем использовать новый иммунохимический метод. Он гораздо точнее выявляет опухоль при ее наличии. И в отличие от менее специфичных тестов не требует длительной подготовки и ограничений в диете. Ведь раньше перед прохождением анализа человек не мог даже зубы почистить.

— Одно из самых распространенных онкологических заболеваний у женщин — рак молочной железы. Будет ли этой проблеме уделено больше внимания?

— Маммография со следующего года будет выполняться с такой периодичностью: один раз в три года женщинам в возрасте 39–49 лет и один раз в два года в возрасте 50–69 лет.

— Почему из программы диспансеризации решили исключить УЗИ брюшной полости, малого таза, а также общие анализы крови и мочи? Не повысится ли риск упустить серьезные заболевания?

— Дело в том, что эффективность этих методов исследования довольна низка. Например, частота выявляемых отклонений от нормы в результате проведения общего анализа крови составляет менее 3%. А выявляемость наиболее ожидаемых прогностических отклонений, таких как анемия, — менее 0,5%. При этом на скрининг и дальнейшее углубленное исследование уходят сотни миллионов рублей. С общим анализом мочи аналогичная ситуация.

— А как насчет УЗИ?

— УЗИ — это большие трудозатраты и финансовые потери. К тому же далеко не во всех поликлиниках высока доступность ультразвукового оборудования. Там и без диспансеризации очереди не на один день. В режиме скрининга делать УЗИ совершенно необоснованно. Отмечу, что ни в странах Западной Европы, ни в США общий анализ крови, мочи и УЗИ не проводится в рамках диспансеризации.

— Какова в России ситуация с сердечно-сосудистыми заболеваниями?

— У 40% мужчин в возрасте от 44 до 60 лет высока вероятность развития инсульта, инфаркта в ближайшие десять лет. Еще около 30% молодых людей рискуют оказаться в таком положении после 40 лет. Мы отмечаем, что за последние семь лет значительно снизилась распространенность курения и употребления спиртного. Но случаев ожирения в целом меньше не стало. Мало того, количество мужчин, страдающих от лишнего веса, увеличилось в три раза. Одновременно с этим среди мужчин выросла распространенность гипертонии. Женщины «догоняют» противоположный пол по частоте сердечно-сосудистых заболеваний только к 65 годам.

— Почему сложилась такая ситуация?

— Основная причина — в неправильном питании. Если говорить о молодых людях, то это гамбургеры, сладкая газировка, чипсы. Мужчины в возрасте употребляют много колбасных изделий с большим содержанием жиров и соли. Женщины питаются более правильно, лишний вес становится проблемой для многих после наступления менопаузы.

— Возможно, в рамках диспансеризации нужно больше внимания уделить проблеме ожирения?

— Выявить ожирение очень просто. Кроме веса, важнейшим показателем является окружность талии. У женщин она не должна превышать 88 см, а у мужчин — 102 см. Со следующего года изменится порядок консультирования людей с лишним весом. Дело в том, что диспансеризация состоит из двух этапов: сначала скрининг, а примерно у 30% граждан затем — уточнение диагноза и 45-минутное профилактическое консультирование. Однако не все люди доходят до второго этапа. Поэтому решили сократить время консультации людей с ожирением до десяти минут, но делать это сразу, в первый день.

— Какие еще предстоит решить проблемы в вопросах диспансеризации?

— Одно из самых распространенных онкологических заболеваний у мужчин — рак предстательной железы. Тест на рак простаты выявляет слишком большую группу, поэтому необходимы дополнительные исследования. Но они очень дорогостоящие и зачастую травматичны для пациента. При этом есть мнение, что выявление рака у пожилых мужчин нередко бесполезно. В старшем возрасте рак развивается очень медленно и причиной смерти чаще всего являются сердечно-сосудистые заболевания. Экономическая эффективность и этические моменты проведения скрининга рака простаты — самые сложные вопросы, которые стоят сейчас перед многими странами.

— А чем отличается российская диспансеризация от скрининговых обследований, которые проводятся, например, в Германии или США?