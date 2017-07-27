Кубок Стэнли привезли в Москву
Евгений Малкин и Сергей Гончар представили главный трофей НХЛ в Музее хоккея
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
В минувшем сезоне обладателем кубка стал «Питтсбург», в составе которого играет Евгений Малкин. На фото: Евгений Малкин и тренер защитников «Питтсбурга» Сергей Гончар
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
По традиции каждый хоккеист, завоевавших Кубок Стэнли, может привезти награду к себе на родину
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Трофей представлен на всеобщее обозрение в Музее хоккея в спортивно-развлекательном квартале «Парк легенд»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Член тренерского штаба клуба «Питтсбург Пингвинз» Сергей Гончар (слева) и форвард Евгений Малкин (справа) во время презентации трофея
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Поклонник после автограф-сессии на презентации Кубка Стэнли в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
В первый раз Кубок Стэнли привезли в Россию игроки «Детройта» Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов и Вячеслав Козлов в 1997 году
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Евгений Малкин во время автограф-сессии. Для хоккеиста Кубок Стэнли стал уже третьим в карьере
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