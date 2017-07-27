Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока сложно говорить об отношении России к возможному введению санкций Евросоюза из-за ситуации вокруг газотурбин Siemens.

«Никаких решений пока не принималось, поэтому пока трудно говорить о каком-то отношении к этому», — заявил Песков журналистам в четверг, 27 июля.

Ранее СМИ сообщали, что постпреды стран — членов Евросоюза договорились о расширении списка индивидуальных санкций, действующих в отношении России.

Скандал вокруг поставки турбин в Крым разгорелся, когда немецкий концерн Siemens заявил, что все четыре его турбины были предназначены для проекта в Тамани, но в итоге были незаконно поставлены на полуостров.