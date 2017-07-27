Ольга Алисова, которая в апреле этого года сбила насмерть шестилетнего мальчика, получала угрозы после ДТП, была вынуждена изменить внешность и проживать по другому адресу. Об этом в четверг на заседании суда сообщила ее адвокат Наталья Куракина.

«Проживать по месту жительства было невозможно, ее преследовали. Она была вынуждена изменить цвет волос. Ей постоянно поступали угрозы», — сказала адвокат на заседании в Мособлсуде, где рассматривается жалоба на арест ее подзащитной, пишет ТАСС.

Куракина добавила, что ее подзащитная не признает вину, и отрицает, что в момент наезда на ребенка разговаривала по телефону. Также, по словам защитницы, обнаружение алкоголя в крови мальчика стало неожиданностью для Алисовой и адвоката.

В четверг Московский областной суд признал законным арест Ольги Алисовой, отказавшись изменять ей меру пресечения.