Президент России Владимир Путин не будет затрагивать тему санкций на встрече со своим финским коллегой Саули Ниинисте. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге в четверг.

«Вы знаете, что санкционная тематика не является нашей темой на переговорах. И она никак не затрагивается президентом Путиным», — сказал он журналистам.

Он также посоветовал обратиться к финнам с просьбой о комментарии об ответных мерах на новые санкции США.