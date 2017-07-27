В 2017 году в эксплуатацию будут введены еще пять футбольных стадионов высокого уровня. Об этом заявил Сергей Собянин, осматривая новое футбольное поле Спортивной школы олимпийского резерва №27 «Сокол».

«В Москве футбол является одним из самых популярных видов спорта. Год тому назад мы приняли программу строительства 11 футбольных стадионов высокого уровня. Уже построены два поля в спортшколах «Чертаново» и «Сокол». В этом году будут введены в эксплуатацию еще пять полей», — цитирует агентство «Интерфакс» мэра столицы.

Собянин отметил, что все стадионы оснащены искусственным покрытием с подогревом, что «позволяет использовать их практически круглый год».

В пресс-службе столичной мэрии заявили, что на данный момент в Москве функционирует около тысячи футбольных полей и стадионов, из них 663 — в системе образования.