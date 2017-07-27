В суд Брянска передано дело старшего повара одной из школ. Сотрудницу обвиняют в отравлении 56 учеников — она приготовила обед в антисанитарных условиях.

Массовое отравление в учебном заведении было зафиксировано в конце сентября прошлого года. Причиной стали салаты из моркови и капусты, в которые попал возбудитель инфекционного заболевания.

Во время следствия среди прочих нарушений было установлено, что на школьной кухне нет раковины для мытья рук, а продукты проходили обработку в непредназначенных для этого помещениях, напоминает Интернет-газета «Брянские новости».

В пресс-службе прокуратуры Брянской области уточнили, что повар была тем, кто нес ответственность за качество услуг, оказываемых учреждением.