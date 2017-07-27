1 сентября коллектив альтернативной музыки Tracktor Bowling даст свой последний концерт под названием «Эпилог» в Москве. Он пройдет в ГлавClub Green Concert.

По словам музыкантов, они дошли до определенной точки.

«И как бы ни было тяжело, всегда нужно уметь вовремя перелистнуть страницу», — говорится в пресс-релизе группы.

Музыканты отмечают, что «это было по-настоящему крутое, увлекательное путешествие, которое на сегодня подошло к концу».

«Нам остается пожать друг другу руки и поблагодарить всех тех, кто давал нам силы двигаться вперед на протяжении этих 20 лет. А что касается музыки — она будет жить вечно. В наших сердцах и в сердцах наших слушателей», — сказано в сообщении.

Группа Tracktor Bowling просуществовала на российской рок-сцене в течение 21 года. В сентябре 2015 года коллектив выпустил альбом «Бесконечность», а в прошлом году — альбом «20!6» и отметил 20-летие.