Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили был лишен гражданства Украины из-за недостоверности данных, предоставленных им при его получении. Об этом сообщили в администрации президента страны.

Отмечается, что в связи с недостоверностью данных комиссия рекомендовала Петру Порошенко подписать соответствующий указ. Вместе с тем сообщается, что указ о лишении Саакашвили гражданства публиковаться не будет из-за содержания в нем конфиденциальной информации, сообщает РЕН ТВ.

Ранее, 26 июля, стало известно о лишении Михаила Саакашвили украинского гражданства. Сам политик в настоящее время находится в США. Теперь у него нет возможности вернуться на Украину, поскольку его могут задержать сразу по прилете в страну. Сам Саакашвили заявил, что собирается бороться за гражданство и статус беженца получать не намерен.