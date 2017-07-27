Семья вокалиста рок-группы Linkin Park Честера Беннингтона устроит закрытые похороны, куда пригласят только родственников и друзей.

Об этом заявил онлайн-ресурс Ти-эм-зи со ссылкой на свои источники.

При этом родные не спешат принимать предложение о покупке участка на кладбище рядом с могилой солиста группы Soundgarden Криса Корнелла, с которым был дружен Беннингтон, сообщает ТАСС.

По мнению семьи, это место слишком публичное.

Беннингтон, которому шел 42 год, покончил с собой в своем доме. Ранее музыкант, страдавший от проблем с наркотиками и алкоголем, не раз заявлял о суицидальных мыслях.