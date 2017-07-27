Калининский районный суд приговорил 31-летнюю жительницу Уфы к 3 годам и 8 месяцам колонии общего режима за то, что женщина содержала наркопритон в квартире. Помимо нее в доме проживали двое несовершеннолетних детей.

13-летний мальчик и двухлетняя девочка были вынуждены жить в ужасных условиях из-за своей наркозависимой матери. Женщина вела безнравственный образ жизни, а также совершенно не заботилась о здоровье и необходимом питании детей, сообщает ИА «МедиаКорСеть».

Сейчас несовершеннолетних поместили в социальный приют и детский дом. Сообщается, что в результате халатности матери дети получили серьезные заболевания. Осужденную лишили родительских прав. Сама женщина во время следствия полностью признала свою вину.