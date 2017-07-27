Морской фестиваль «Большой сбор на Онего» стартовал в Петрозаводске. Мероприятие продлится до 30 июля на главной набережной города и на территории прилегающей к ней акватории.

Как сообщает ИА «Карелinform», фестиваль намерены провести в формате open air. В рамках фестиваля будут организованы такие мероприятия, как Онежская парусная регата и празднование Дня Военно-Морского Флота (ВМФ). В мероприятии примут участие владельцы парусных судов, в том числе и исторических, а также представители клубов военной реконструкции, музыкальные, творческие коллективы, Федерация парусного спорта и молодежные объединения.

Целью фестиваля является объединение на одной площадке всех причастных к воде: кораблестроителей, водомоторников, яхтсменов, рыбаков — и развитие парусных и гребных школ в Петрозаводске, а также привлечение дополнительного туристического трафика в регион, поддержка малого и среднего бизнеса.